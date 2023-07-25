Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Арті Грін. За його словами, ці дрони-камікадзе здатні діставати українську військову техніку. Вони є насправді досить грізною зброєю.

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Чи можливо боротися проти "Ланцетів"

Як наголосив Грін, баражуючі боєприпаси "Ланцет" є досить неприємною зброєю. Але проти неї також вдається боротися. Насамперед йдеться про методи маскування. В "Ланцеті" вбудована камера, тому за належного маскування можна сховатися.

Грізна зброя. Але ми знаходимо певні способи. В основному це методи маскування, адже "Ланцет" працює очима. Якщо не знаходить ціль, то він не попадає. Також він працює в парі із ZALA – розвідувальним дроном. Тому треба зробити так, щоб і цей безпілотник вас не побачив,

– зауважив Грін.

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На його думку, зараз Україна не має ефективного засобу, як боротися проти "Ланцетів". Засоби РЕБ, на жаль, не мають великої ефективності проти цих апаратів. Немає такого, щоб "Ланцети" масово збивалися з курсу та падали на фронті.

Звісно, можна задуматися про створення аналога. Але це зовсім не легко.

Створити аналог займе достатньо багато часу. Це не FPV-дрон. Ця система значно важча, тому на цьому етапі треба активізовувати засоби протидії. Вони зараз є. Є певні спроби. Але сказати, що ми повністю перемогли "Ланцет" поки не можемо. Проблема серйозна,

– розповів Грін.

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