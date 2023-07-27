Восени і взимку Росія може знову гатити по українських містах і селах, обстрілюючи критичну інфраструктуру. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Ті ж ракети Х-101 чи Х-555, якими атакували вчора (26 липня, – 24 Канал), вони не застосовували місяць. Мабуть, вони місяць їх виготовляли. За даними Генштабу, в загальному десь 100 ракет на місяць вони виготовляють. Я маю на увазі далекобійних, високоточних,

– зазначив Ігнат.

На його думку, потрібно готуватися до нових обстрілів. Наразі кількість ракет у росіян менша, ніж була у 2022 році, але не час розслаблятися.

Те, що в Росії достатньо ресурсу, свідчить масована атака по Україні 26 липня. До того ж росіяни виробляють нові ракети.

Імовірно, між ракетами і дронами Росія обере саме безпілотники, бо виробити їх дешевше і простіше. До того ж держава-агресор уже будує на своїй території заводи з виготовлення ударних БпЛА.

Що було минулої зими

Із вересня 2022 по березень 2023 року наші сили ППО збили близько 750 дронів і 750 ракет. Тоді ворог використовував "Калібри" і ракети Х-101, Х-555, а також "Шахеди".

Щоб збити російське залізяччя, пішло багато засобів. Тому нині слід посилити нашу ППО тим, що надають західні партнери.

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