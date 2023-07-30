Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что в Украине сейчас внедряются новые методы повышения энергоснабжения.

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Сможет ли Украина обеспечить себя электроэнергией зимой

По словам Галущенко, несмотря на трудности при ремонте энергосистемы из-за российских обстрелов, Украина сможет к началу отопительного сезона обеспечить 1,7 ГВт генерирующих мощностей.

На сегодняшний день в Украине вводятся новые методы повышения энергоснабжения. В то же время Галущенко призвал учитывать, что наше государство благодаря увеличению и улучшению систем противовоздушной обороны лучше защищает небо, чем в прошлом году.

Какие будут масштабы российских атак – неизвестно. Однако министр уверен, что Украина будет готова произвести необходимый ремонт. В то же время Галущенко призвал всех учитывать, что генераторы и павербанки – лишними не будут.

Я говорю всем, чтобы они были. Имейте, покупайте, а мы делаем все, чтобы они вам не понадобились,

– подчеркнул глава Минэнерго.

Будут ли украинцам выключать свет в августе

Недавно в Укрэнерго ответили на волнующий всех украинцев вопрос: стоит ли готовиться к выключению света в августе 2023 года. К счастью, прогноз – обнадеживающий.

Так, Владимир Кудрицкий – глава правления НЭК "Укрэнерго" – рассказал, что отключений света в августе пока не прогнозируют. В то же время этот месяц будет тяжелым для энергосистемы Украины.

"Особенно тяжелыми будут ближайшие неделю-две. Но пока мы не прогнозируем отключения потребителей. Мы рассчитываем, что справимся с увеличенной нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе", – отметил Кудрицкий.