Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, подготовка к следующей зиме очень особенная и сложная. Ведь по результатам предыдущего сезона россияне повредили около 50% генерации и более 40% высоковольтных сетей.

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Как отметил Харченко, определенную часть из того, что оккупанты повредили, практически невозможно восстановить за короткий срок. Некоторое оборудование могут производить только 8 – 9 месяцев. Поэтому сомнительно, что в ближайшее время удастся вывести энергосистему по крайней мере на уровень, на котором она была до начала первого массированного обстрела. Он случился 10 октября 2022 года.

Впрочем, не все так плохо. Украинские энергетики и другие специалисты гораздо лучше готовы к разным чрезвычайным ситуациям.

Не все так плохо. С одной стороны, система будет более уязвима на входе. А октябрь – ноябрь, уверен, будут сложными, потому что атаки возобновятся. Но сейчас мы гораздо лучше понимаем, как готовиться. И гораздо лучше готовимся, и гораздо лучше знаем, как реагировать на такие атаки,

– заметил Харченко.

Не стоит готовиться к тому, что большая часть времени света не будет. Есть надежда, что ситуация будет лучше. Однако нужно готовиться к аварийным отключениям. Скорее всего, они будут.

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Сейчас среди энергетиков параллельно продолжаются условные два "сезона". Первый – максимально интенсивный ремонт и восстановление поврежденных объектов инфраструктуры. Второй – пиковые недели в августе, когда люди гораздо интенсивнее используют те же кондиционеры.

Именно по этой причине энергетики распространяют сообщения с призывом ограничить использование кондиционеров с 16 по 21 и т.д. Было бы хорошо, если бы, по крайней мере, некоторые устройства люди использовали уже ночью, чтобы облегчить ситуацию.

Готовимся к следующему сезону. Верю в приготовление со стороны наших энергетиков. Работа идёт очень напряженная, чтобы правильно приготовиться. Верю в наших ВСУ и нашу ПВО. Верю, что мы пробьемся!

– подчеркнул Харченко.

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