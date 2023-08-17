Лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, як касетні боєприпаси допомагають Силам оборони України нищити ворога на фронті.

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"Так, вони ефективні – накривається певна площина і більша ймовірність, що маленький снарядик влучить у ворожий окоп", – зазначив Назаренко.

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Зверніть увагу! Касетні боєприпаси містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку противника.

Росіяни вкрай нажахані

Як відомо, ворог зазнає великих втрат від касетних боєприпасів. Через проблеми в медичній системі поранені росіяни дуже часто помирають.

Ворог має боятися. Він уже боїться і намагається компенсувати необмеженими ресурсами в особовому складі,

– констатував Назаренко.

Однак касетні боєприпаси не можна назвати вундерваффе. Це лише один із засобів ведення бойових дій, не важливіший за інші.

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