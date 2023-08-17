Лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, як касетні боєприпаси допомагають Силам оборони України нищити ворога на фронті.
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"Так, вони ефективні – накривається певна площина і більша ймовірність, що маленький снарядик влучить у ворожий окоп", – зазначив Назаренко.
Як касетні боєприпаси допомагають нищити російських окупантів: дивіться відео
Росіяни вкрай нажахані
Як відомо, ворог зазнає великих втрат від касетних боєприпасів. Через проблеми в медичній системі поранені росіяни дуже часто помирають.
Ворог має боятися. Він уже боїться і намагається компенсувати необмеженими ресурсами в особовому складі,
– констатував Назаренко.
Однак касетні боєприпаси не можна назвати вундерваффе. Це лише один із засобів ведення бойових дій, не важливіший за інші.
Касетні боєприпаси в Україні: останні новини
- Заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий розповів, як ЗСУ використовують касетні боєприпаси на Бахмутському напрямку. За його словами, ця зброя прекрасно вписалась в "ансамбль".
- Україна зобов'язалась дотримуватися певних принципів під час застосування касетних боєприпасів. Зокрема, захисники використовують цю зброю лише для звільнення окупованих територій і знищення максимальної кількості російських загарбників, уникаючи міських районів і постійно звітуючи.
- До слова, Київ передав Пентагону звіт, який містить дані щодо кількості випущених снарядів і знищених російських цілей.