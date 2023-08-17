Лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, как кассетные боеприпасы помогают Силам обороны Украины уничтожать врага на фронте.
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"Да, они эффективны – накрывается определенная плоскость и большая вероятность, что маленький снарядик попадет во вражеский окоп", – отметил Назаренко.
Как кассетные боеприпасы помогают уничтожать российских оккупантов: смотрите видео
Россияне крайне напуганы
Как известно, враг несет большие потери от кассетных боеприпасов. Из-за проблем в медицинской системе раненые россияне очень часто умирают.
Враг должен бояться. Он уже боится и пытается компенсировать неограниченными ресурсами в личном составе,
– констатировал Назаренко.
Однако кассетные боеприпасы нельзя назвать вундерваффе. Это лишь одно из средств ведения боевых действий, не важнее других.
Кассетные боеприпасы в Украине: последние новости
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый рассказал, как ВСУ используют кассетные боеприпасы на Бахмутском направлении. По его словам, это оружие прекрасно вписалось в "ансамбль".
- Украина обязалась соблюдать определенные принципы при применении кассетных боеприпасов. В частности, защитники используют это оружие только для освобождения оккупированных территорий и уничтожения максимального количества российских захватчиков, избегая городских районов и постоянно отчитываясь.
- К слову, Киев передал Пентагону отчет, содержащий данные по количеству выпущенных снарядов и уничтоженных российских целей.