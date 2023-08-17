Лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, как кассетные боеприпасы помогают Силам обороны Украины уничтожать врага на фронте.

Читайте также Досаждаем оккупантов не только кассетными боеприпасами, – Минобороны

"Да, они эффективны – накрывается определенная плоскость и большая вероятность, что маленький снарядик попадет во вражеский окоп", – отметил Назаренко.

Как кассетные боеприпасы помогают уничтожать российских оккупантов: смотрите видео

Обратите внимание! Кассетные боеприпасы содержат несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику противника.

Россияне крайне напуганы

Как известно, враг несет большие потери от кассетных боеприпасов. Из-за проблем в медицинской системе раненые россияне очень часто умирают.

Враг должен бояться. Он уже боится и пытается компенсировать неограниченными ресурсами в личном составе,

– констатировал Назаренко.

Однако кассетные боеприпасы нельзя назвать вундерваффе. Это лишь одно из средств ведения боевых действий, не важнее других.

Кассетные боеприпасы в Украине: последние новости