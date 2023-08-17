Натомість росіяни використовують боєприпаси, які заборонені й у такий спосіб порушують норми міжнародного гуманітарного права. Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Наші бійці дошкуляють ворогу не тільки касетними боєприпасами. Війна – це мистецтво, у якому наші дуже потужні. Вони знають, як обіграти ворога, якщо це сприймати, як інтелектуальну гру, а не тільки застосування сили", – мовила заступниця міністра оборони.

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Ми ведемо справедливу війну

Деморалізація у російських загарбників вже давно. Окупанти, які перебувають на передніх флангах, бачать потужний спротив наших бійці та сміливість, з якою наступають ЗСУ, знаючи, що у ворога більше зброї та людей. Однак українські захисники успішно наступають.

Цей факт деморалізує ворога, адже окупанти розуміють, що морально українці сильніші. Це дуже серйозний чинник. Ключовими факторами перемоги теоретики війни визначають зброю, а також мотивацію та внутрішнє налаштування бійців. Це критерій перемоги,

– зазначила Маляр.

Росіяни бачать, що внутрішньо українці сильніші за них, тому що ми ведемо справедливу війну і нам нікуди відступати. Водночас більшість росіян не розуміє, що вони тут роблять.

"Попри це, ми не повинні недооцінювати ворога, розслаблятися і думати, що ми їх деморалізували й тепер вони перестануть воювати. Це не так. Ворог дуже сильний і, на жаль, має багато резервів. У більшості з них навіть у деморалізованому стані є імперські амбіції, тому вони вважають, що це їхня територія", – підсумувала заступниця міністра оборони.

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