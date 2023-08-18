Ракеты с кассетным наполнением оружием, действительно может невероятно изменить ситуацию на поле боя. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу почему такие снаряды важны для Украины и как они могут позволить гораздо быстрее закончить войну.

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В чем особенность кассетных снарядов к HIMARS

Кассетные снаряды имеют внутри несколько десятков маленьких 200-граммовых суббоеприпасов. Зато ракета с кассетным наполнением имеет несколько десятков суббоеприпасов M77, имеющих более полукилограмма взрывчатки. Причем с наполнением для создания "реактивного потока", прожигающего до 10 сантиметров брони.

Фугас в полкилограмма – это серьезная вещь, она доставит намного больше проблем для российской армии. Дальность тех снарядов, что у нас есть, где-то 25 километров, а ракета M77 для HIMARS имеет 47 километров. Фактически вдвое больше,

– заметил Роман Свитан.

Благодаря увеличенной дальности ВСУ смогли бы достать уже до дивизионных тылов врага. Следует заметить, что это почти гарантированный полный вывод из строя любой логистики обеспечения фронта.

"Только что в достаточном количестве у нас появятся эти ракеты, мы отрежем поставки на всем фронте, где будут работать эти боеприпасы Но двух тысяч, пожалуй, будет мало. Их десятки тысяч есть, в частности, в Европе, где их готовятся утилизировать. Мы можем сделать это бесплатно", – подчеркнул полковник запаса.

В Европе около 20 тысяч таких боеприпасов. Если бы их передали Украине, то, по мнению Света, войну действительно можно было бы закончить через несколько месяцев. Более того, он добавил, что уже к концу года ВСУ смогли бы выйти в админграницы 1991 года.

Роман Свитан объяснил особенность кассетных снарядов к HIMARS: смотреть видео

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