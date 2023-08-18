Украинский лидер подчеркнул, что шаг за шагом выполняются договоренности с канцлером Германии Олафом Шольцом. Зеленский поприпетствовал это, сообщает 24 Канал.

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Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину. Это мощная и очень нужная система ПВО. Спасибо, Германия, за помощь в защите от российского террора,

– подчеркнул президент.

Что еще Зеленский сказал во время обращения

Украинский лидер 17 августа принял верительные грамоты от новых послов. Они уже прибыли в Украину, чтобы работать над укреплением дипломатических отношений. Зеленский принял грамоты от представителей таких стран:

Германии,

Индонезии,

Швеции,

Чили,

Колумбии,

Перу.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в течение дня провел несколько продуктивных совещаний. В частности, с Денисом Шмыгалем.

"Отдельное совещание с премьер-министром Шмигалем. Логистика для Украины, для наших производителей. Вопросы экспорта. Дополнительная поддержка для нашей обороны. Усиление Украины вместе с нашими соседями в Европейском Союзе", – заявил Зеленский.

Также украинский лидер традиционно поблагодарил наших защитников и защитниц.