Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, почему канцлер Германии Олаф Шольц не спешит передавать эти ракеты Киеву.

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"Насколько я понимаю, у Taurus нет экспортного варианта – лишь вариант на 500 километров. Главный страх Шольца, что мы будем бить ими по территории России", – объяснил Шейтельман.

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Ранее германское издание Spiegel сообщило, что канцлер требует модифицировать ракеты Taurus так, чтобы они не могли доставать до территории России. Только после этого Шольц может одобрить передачу их Украине.

Обратите внимание! Украина неоднократно уверяла своих партнеров, что будет применять оружие исключительно в пределах наших границ. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал предоставить ракеты Taurus как можно скорее, потому что Киев сдерживает обещания.

Ракеты Taurus: что нужно знать

Taurus – немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля" большой дальности. Наносит высокоточные удары и поражает высокозащищенные и углубленные цели без вхождения самолета-носителя в зону ПВО противника.

Эти ракеты схожи с британо-французской разработкой Storm Shadow / SCALP-EG, но имеют лишь один вариант дальности – свыше 500 километров. Taurus имеет много разновидностей, отличающихся базированием и "начинкой" боевой части.

Считается, что только 150 ракет "пригодны к передаче". Как на самом деле – неизвестно.

По предварительным данным, нынешняя рыночная стоимость одной ракеты Taurus составляет около 1,2 миллиона долларов.

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