Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, чому канцлер Німеччини Олаф Шольц не спішить передавати ці ракети Києву.

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"Наскільки я розумію, у Taurus немає експортного варіанту – лише варіант на 500 кілометрів. Головний страх Шольца, що ми битимемо ними по території Росії", – пояснив Шейтельман.

Чому Олаф Шольц боїться передавати ракети Taurus Україні: дивіться відео

Раніше німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер вимагає модифікувати ракети Taurus так, щоб вони не могли діставати до території Росії. Лише після цього Шольц може схвалити передання їх Україні.

Зверніть увагу! Україна неодноразово запевняла своїх партнерів, що застосовуватиме надану зброю виключно в межах наших кордонів. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав надати ракети Taurus якомога швидше, бо Київ дотримується обіцянок.

Ракети Taurus: що потрібно знати

Taurus – німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля" великої дальності. Завдає високоточних ударів і уражає високозахищені та заглиблені цілі без входження літака-носія в зону ППО противника.

Ці ракети схожі на британо-французьку розробку Storm Shadow / SCALP-EG, але мають лише один варіант дальності – понад 500 кілометрів. Taurus має багато різновидів, які відрізняються базуванням і "начинкою" бойової частини.

Вважають, що лише 150 ракет "придатні до передачі". Як насправді – наразі невідомо.

За попередніми даними, нинішня ринкова вартість однієї ракети Taurus становить близько 1,2 мільйона доларів.

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