Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що російські окупанти продовжують поширювати гучні пропагандистські заяви, які на справі не мають підтвердження або доказів.

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В ISW проаналізували ситуацію біля Авдіївки

У звіті аналітики ISW зауважили, що 18 лютого російське міноборони заявило про захоплення Авдіївки. Окупанти почали вихвалятися, що центральне угруповання військ просунулося вглиб на 8,6 кілометра. У російському міноборони запевняли, що окупанти продовжуватимуть наступальні операції для захоплення нових територій Донецької області.

Пропагандисти та так звані "воєнкори" продовжують поширювати тези, що українським військам буцімто не достатньо підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки. За їхніми словами, це нібито дозволить російським військовим просунутися далі у західну частину Донецької області в умовах "паніки" та "дезорганізації" в ЗСУ після виходу з міста.

ISW досі не бачив відеозаписів безладного відходу українських військ, які б підтверджували ці російські заяви. В Інституті очікують, що побачить такі відеозаписи, якщо відхід буде масовим, беручи до уваги звичайну практику російських ЗМІ, які мають доступ до подібних матеріалів,

– мовиться у звіті.

Разом з тим, деякі російські "воєнкори" заявляють, що ЗСУ відходять на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі, тому широкомасштабний крах Авдіївського фронту він вважає малоймовірним.

Аналітики додали, що на Авдіївському напрямку є нові підрозділи Сил оборони. Вони, ймовірно, зможуть стримати ворога, який виснажився під час запеклих штурмів Авдіївки.

Російські сили, які зазнали великих втрат в особовому складі та техніці під час захоплення Авдіївки, ймовірно, досягнуть кульмінації, коли вони зіткнуться зі свіжими українськими підрозділами, які займають підготовлені оборонні позиції,

– підсумували в ISW.

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