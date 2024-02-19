Аналитики Института изучения войны отметили, что российские оккупанты продолжают распространять громкие пропагандистские заявления, которые на деле не имеют подтверждения или доказательств.

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В отчете аналитики ISW отметили, что 18 февраля российское минобороны заявило о захвате Авдеевки. Оккупанты начали хвастаться, что центральная группировка войск продвинулась вглубь на 8,6 километра. В российском минобороны уверяли, что оккупанты будут продолжать наступательные операции для захвата новых территорий Донецкой области.

Пропагандисты и так называемые "военкоры" продолжают распространять тезисы, что украинским войскам якобы недостаточно подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки. По их словам, это якобы позволит российским военным продвинуться дальше в западную часть Донецкой области в условиях "паники" и "дезорганизации" в ВСУ после выхода из города.

ISW до сих пор не видел видеозаписей беспорядочного отхода украинских войск, которые бы подтверждали эти российские заявления. В Институте ожидают, что увидит такие видеозаписи, если отход будет массовым, принимая во внимание обычную практику российских СМИ, которые имеют доступ к подобным материалам,

– говорится в отчете.

Вместе с тем, некоторые российские "военкоры" заявляют, что ВСУ отходят на заранее подготовленные оборонительные рубежи, поэтому широкомасштабный крах Авдеевского фронта он считает маловероятным.

Аналитики добавили, что на Авдеевском направлении есть новые подразделения Сил обороны. Они, вероятно, смогут сдержать врага, который истощился во время ожесточенных штурмов Авдеевки.

Российские силы, которые понесли большие потери в личном составе и технике во время захвата Авдеевки, вероятно, достигнут кульминации, когда они столкнутся со свежими украинскими подразделениями, которые занимают подготовленные оборонительные позиции,

– подытожили в ISW.

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