Об этом рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что кроме 9 мая, в России также 7 мая запланирована "инаугурация" президента. Это двойной праздник, который в информационном поле России должен быть подкреплен "подвигами" на поле боя. Он добавил, что Часов Яр для россиян тоже очень важен, как военное достижение.
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Высоты Часового Яра
Высоты, на которых расположен Часов Яр труднодоступны для России. Сейчас Украине очень не хватает боеприпасов, поэтому у оккупантов появилась возможность наступать на этом направлении.
Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте
При достаточном количестве боеприпасов высоты Часового Яра к себе бы не подпустили ни одно российское подразделение ближе чем на 15 – 20 километров. Россияне пользуются моментом, пока не появятся основные боеприпасы (в Украине – 24 Канал),
– подчеркнул военный эксперт.
Задача Министерства обороны Украины – обеспечить боеприпасами такие сложные направления на фронте. Свитан рассказал, что в районе Часового Яра работают опытные подразделения, которые выполняют боевые задачи.
Есть возможность удержать Часов Яр и уничтожить большое количество российской техники и личного состава. Возможность есть, но нет достаточного количества вооружения, на которое мы ждем,
– отметил он.
Последствия потери Часового яра
Для Украины потеря Часового Яра была бы очень тяжелой. Отойти на 2 линию обороны за Часовым Яром вдоль агломераций Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка – очень опасно для гражданского населения.
Эти четыре города мы потеряем в таком виде как они есть сейчас. Россияне уже пытаются дальними средствами поражения достать до этих агломераций,
– сказал Роман Свитан.
Ситуация в Часовом Яру: последние новости
- Российское военное руководство ставит перед своими войсками задачу захватить Часов Яр до 9 мая. Главный командующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские бригады ведут героическую оборону, предотвращая прорыв вражеских сил.
- Российские силы продолжают пытаться прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута и захватить Часов Яр. Олесь Маляревич сказал, что оккупанты используют все возможности ресурсы, которые у них есть.
- Россия пытается быстро захватить город Часов Яр. Это вызывает беспокойство аналитиков из-за амбициозности этой цели и возможных последствий для Украины.