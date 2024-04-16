Про це розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що окрім 9 травня, у Росії також 7 травня запланована "інавгурація" президента. Це подвійне свято, яке в інформаційному полі Росі має бути підкріплено "подвигами" на полі бою. Він додав, що Часів Яр для росіян теж дуже важливий, як військове досягнення.

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Висоти Часового Яру

Висоти, на яких розташований Часів Яр важкодоступні для Росії. Зараз Україні надзвичайно бракує боєприпасів, тому в окупантів з'явилась можливість наступати на цьому напрямку.

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При достатній кількості боєприпасів висоти Часового Яру до себе б не підпустили жоден російський підрозділ ближче ніж на 15 – 20 кілометрів. Росіяни користуються моментом, поки не з’являться основні боєприпаси (в України – 24 Канал),

– підкреслив військовий експерт.

Завдання Міністерства оборони України – забезпечити боєприпасами такі складні напрямки на фронті. Світан розповів, що у районі Часового Яру працюють досвідчені підрозділи, які виконують бойові завдання.

Є можливість утримати Часів Яр і знищити велику кількість російської техніки та особового складу. Можливість є, але немає достатньої кількості озброєння, на яке ми чекаємо,

– зазначив він.

Наслідки втрати Часового яру

Для України втрата Часового Яру була б дуже важкою. Відійти на 2 лінію оборони за Часовим Яром вздовж агломерацій Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – дуже небезпечно для цивільного населення.

Ці чотири міста ми втратимо в такому вигляді як вони є зараз. Росіяни вже намагаються дальніми засобами ураження дістати до цих агломерацій,

– сказав Роман Світан.

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