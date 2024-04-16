Про це розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що окрім 9 травня, у Росії також 7 травня запланована "інавгурація" президента. Це подвійне свято, яке в інформаційному полі Росі має бути підкріплено "подвигами" на полі бою. Він додав, що Часів Яр для росіян теж дуже важливий, як військове досягнення.
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Висоти Часового Яру
Висоти, на яких розташований Часів Яр важкодоступні для Росії. Зараз Україні надзвичайно бракує боєприпасів, тому в окупантів з'явилась можливість наступати на цьому напрямку.
Що відбувається в Часовому Яру: дивіться на карті
При достатній кількості боєприпасів висоти Часового Яру до себе б не підпустили жоден російський підрозділ ближче ніж на 15 – 20 кілометрів. Росіяни користуються моментом, поки не з’являться основні боєприпаси (в України – 24 Канал),
– підкреслив військовий експерт.
Завдання Міністерства оборони України – забезпечити боєприпасами такі складні напрямки на фронті. Світан розповів, що у районі Часового Яру працюють досвідчені підрозділи, які виконують бойові завдання.
Є можливість утримати Часів Яр і знищити велику кількість російської техніки та особового складу. Можливість є, але немає достатньої кількості озброєння, на яке ми чекаємо,
– зазначив він.
Наслідки втрати Часового яру
Для України втрата Часового Яру була б дуже важкою. Відійти на 2 лінію оборони за Часовим Яром вздовж агломерацій Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – дуже небезпечно для цивільного населення.
Ці чотири міста ми втратимо в такому вигляді як вони є зараз. Росіяни вже намагаються дальніми засобами ураження дістати до цих агломерацій,
– сказав Роман Світан.
Ситуація у Часовому Яру: останні новини
- Російське військове керівництво ставить перед своїми військами завдання захопити Часів Яр до 9 травня. Головний командувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські бригади ведуть героїчну оборону, запобігаючи прориву ворожих сил.
- Російські сили продовжують намагатися прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута та захопити Часів Яр. Олесь Маляревич сказав, що окупанти використовують всі можливості ресурси, які в них є.
- Росія намагається швидко захопити місто Часів Яр. Це викликає занепокоєння аналітиків через амбітність цієї мети та можливі наслідки для України.