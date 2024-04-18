Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк. За його словами, противник просувається на північ від Іванівського, зосередившись на селищі Богданівка.

Дивіться також Росіяни користуються моментом: Світан назвав головну проблему в боях за Часів Яр

Ситуація біля Часового Яру

У Богданівці росіяни зуміли закріпитися і підтягують туди свої резерви для подальшого просування на Часів Яр. Натомість Іванівське наразі залишається під контролем українських захисників.

"Незважаючи на те, що як Часів Яр, так і Іванівське – це по суті висота, вони просуваються по низині, північніше від Іванівського. Роблять це повільно, але роблять. Це пов'язано з тим, що захисники Іванівського першочергово зайняті відбиттям лобових атак противника та їх дуже сильно відволікають постійні артилерійські, авіаційні обстріли", – зазначив військовий.

Ворог скидає на місто величезну кількість керованих авіаційних бомб. На думку Черняка, у росіян є чергова політична мета – захопити Часів Яр до 9 травня.

Напевно, ще не було такої битви за населений пункт за весь час цієї війни з таким величезним застосуванням керованих авіаційних бомб. Українська армія дуже сильна в боях у місті. Використовується кожна вуличка, укріплення, будинок, де можна встановити якусь точку вогневого контролю над противником,

– зауважив він.

Окупанти просто зносять місто вщент для того, аби в українських захисників не залишилося місць, які б можна було використовувати як укриття у боях.

Крім цього росіяни завдають вогневого ураження по інших містах. Зокрема, Костянтинівці, Дружківці, а також Краматорську і Слов'янську.

"Часів Яр відкриває їм, скажімо так, деякі додаткові можливості, які вони не мали до цього. Але українська армія буде вже відштовхуватись від цього, знаючи стратегію та плани противника можна робити спроби цьому протидіяти. Сподіваємося на наших захисників", – додав Черняк.

Як діє ворог біля Часового Яру: основне