Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що з Часового Яру ворог може розгорнути плацдарм для подальшого наступу. Тоді під небезпекою опиняться великі міста: Слов'янськ, Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка.
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Ворог наступає малими піхотними групами
Окупанти хочуть просуватися в районі вище згаданих міст Донеччини. Це є одним з напрямків. Інший проходить в районі Авдіївки, а далі на відрізку Вугледар – Курахове – Покровськ. Задум росіян абсолютно зрозумілий.
Щодо боїв за Часів Яр, то там головна стратегія – завдати якнайбільше авіаційних ударів. Потім, з підтримкою артилерії, пересуватися малими групами на швидкому транспорті, навіть не завжди добре броньованому. Так перекидають особовий склад, щоб сформувати певне угруповання,
– розповів Іван Тимочко.
У такий спосіб ворог постійно пересуває свої сили в бік Часового Яру. Росіяни сподіваються, що через брак снарядів, Україна не битиме по одиничних цілях. Адже, як правильно, пріоритетом у такій ситуації є скупчення людей, техніки, транспорту.
Ситуація у місті Часів Яр: дивіться на карті
"Найбільшої шкоди нам завдає авіація противника. КАБи стали базою для росіян. Колись вони створювали вогневий залп з артилерії, наприклад, в районі Бахмута доходило до 60 – 80 тисяч пострілів, то зараз межа 10 тисяч, але окупанти компенсують це ударами КАБів", – додав Тимочко.
Потім, саме на цю випалену територію, ворог заганяє малі піхотні групи.
Росія повторює тактику з Авдіївки
Якщо у ворога щось спрацьовує, то він далі використовує ці механізми та від них не відмовляється.
Тактику ударів КАБами росіяни відпрацювали на Авдіївці, а тепер перенесли на Часів Яр. Вони використовують те, в чому сильні, в чому мають перевагу. Авіаційних бомб у них нелімітована кількість. Це просте знаряддя вбивства, яке можна поставити на авіацію,
– додав Іван Тимочко.
З іншого боку, ми бачимо, що росіяни не можуть опанувати технологічні процеси, запустити їх у великих кількостях. Навіть ракети, які мають значно більшу точність, ніж КАБи, майже не використовують на фронті.
"У цьому сенсі російський військово-промисловий комплекс не справляється. Тому ракетами б'ють по об'єктах інфраструктури, а на лінії фронту використовують КАБи", – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Ситуація на фронті: актуальні новини
- Найважчою залишається ситуація на Сході. Ворог штурмує одразу на трьох напрямках: Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському. Упродовж 17 квітня Росія завдала 64 авіаційні удари. Крім цього, ворог постійно намагається прорвати нашу оборону. Лише на Новопавлівському напрямку таких спроб було 20.
- Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що бойові дії на Сході загострилися. Окупанти дуже активні в районі Бахмута й готуються там до прориву. Російське військо значно переважає у чисельності, кількості зброї, але українські захисники зривають плани противника.
- На лівобережжі Херсонщини триває робота з розширення плацдарму. Російські "військкори" повідомили, що ЗСУ начебто збільшили плацдарм на 500 метрів. Водночас в ОК "Південь" наголосили, що Україна не міряє просування метрами, все залежить від панівних положень і вигідних позицій.