Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Найважчою лишається ситуація на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямку.

Дивіться також Росіяни окупували Первомайське та тиснуть на Богданівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на Сході

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок досі напружений: дивіться на карті

Росіяни тиснуть на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Бої на Півдні

Бої біля Роботиного: дивіться на карті

Обстановка на Півночі

Втрати росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.