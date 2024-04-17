Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Найважчою лишається ситуація на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямку.

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Ситуація на Сході

Куп’янський напрямок. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Ворог 9 разів атакував позиції захисників в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

Бахмутський напрямок. ЗСУ відбито 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Нашими захисниками відбито 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

Авдіївський напрямок досі напружений: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни тиснуть на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Бої на Півдні

Оріхівський напрямок. Ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Бої біля Роботиного: дивіться на карті

Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Обстановка на Півночі

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Втрати росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.