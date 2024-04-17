Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Найважчою лишається ситуація на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямку.
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Бої на Півдні Оріхівський напрямок. Ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Бої біля Роботиного: дивіться на карті
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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.
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