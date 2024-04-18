Загалом, протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.