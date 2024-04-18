З 24 лютого 2022 року Кремль втратив в Україні 456 960 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 7196 (+3);

бойових броньованих машин – 13835 (+8);

артилерійських систем – 11637 (+13);

РСЗВ – 1046 (+0);

засоби ППО – 760 (+0);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5);

крилаті ракети – 2093 (+0);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15618 (+31);

спеціальна техніка – 1915 (+5).



Втрати ворога 18 квітня 2024 року

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