З 24 лютого 2022 року Кремль втратив в Україні 456 960 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.
Дивіться також У Севастополі каравани швидких мчали у госпіталь Чорноморського флоту Росії, – "Атеш"
Які втрати ворога у техніці
- танків – 7196 (+3);
- бойових броньованих машин – 13835 (+8);
- артилерійських систем – 11637 (+13);
- РСЗВ – 1046 (+0);
- засоби ППО – 760 (+0);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5);
- крилаті ракети – 2093 (+0);
- кораблі /катери – 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15618 (+31);
- спеціальна техніка – 1915 (+5).
Втрати ворога 18 квітня 2024 року
Втрати росіян в Джанкої
- Вдосвіта 17 квітня в районі Джанкоя пролунали вибухи. Згодом моніторингові канали повідомили, що з супутника видно 6 вогнищ на військовому аеродромі в Джанкої та поряд з ним.
- Партизани "Атеш" заявили, що удари по окупантах були успішними. Адже вдалось уразити новий комплекс росіян С-400 (там вибухнула пускова установка та є серйозні пошкодження інших машин комплексу). Також там окупанти розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки. Окрім того, ураження є в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії військово-космічних сил Росії.
- Очевидно, доволі важко прийшлось і особовому складу росіян в Джанкої. Адже ввечері партизани зафіксували каравани швидких, які привезли поранених з Джанкоя. Їх розміщували у військовому госпіталі Чорноморського флоту Росії та першій міськлікарні Севастополя.
- Володимир Зеленський подякував ЗСУ за влучність під час атаки по військовому аеродромі росіян в Джанкої.