С 24 февраля 2022 года Кремль потерял в Украине 456 960 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага в технике
- танков – 7196 (+3);
- боевых бронированных машин – 13835 (+8);
- артиллерийских систем – 11637 (+13);
- РСЗО – 1046 (+0);
- средства ПВО – 760 (+0);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9284 (+5);
- крылатые ракеты – 2093 (+0);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15618 (+31);
- специальная техника – 1915 (+5).
Потери врага 18 апреля 2024 года
Потери россиян в Джанкое
- На рассвете 17 апреля в районе Джанкоя прогремели взрывы. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что со спутника видно 6 очагов на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.
- Партизаны "Атеш" заявили, что удары по оккупантам были успешными. Ведь удалось поразить новый комплекс россиян С-400 (там взорвалась пусковая установка и есть серьезные повреждения других машин комплекса). Также там оккупанты размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки. Кроме того, поражения есть в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии военно-космических сил России.
- Очевидно, довольно трудно пришлось и личному составу россиян в Джанкое. Ведь вечером партизаны зафиксировали караваны скорых, которые привезли раненых из Джанкоя. Их размещали в военном госпитале Черноморского флота России и первой горбольнице Севастополя.
- Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за меткость во время атаки по военному аэродрому россиян в Джанкое.