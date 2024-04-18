С 24 февраля 2022 года Кремль потерял в Украине 456 960 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

танков – 7196 (+3);

боевых бронированных машин – 13835 (+8);

артиллерийских систем – 11637 (+13);

РСЗО – 1046 (+0);

средства ПВО – 760 (+0);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9284 (+5);

крылатые ракеты – 2093 (+0);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15618 (+31);

специальная техника – 1915 (+5).



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