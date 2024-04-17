Партизаны "Атеш" сообщили о караванах скорых ориентировочно в 19:01 17 апреля. Перед этим они рассказали, что в Джанкое поражен ракетный комплекс С-400 и есть попадания в районе командного пункта россиян.

Смотрите также В Крыму горячий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Что известно о скорых в Севастополе

По Севастополю караваны машин скорой помощи едут в военный госпиталь Черноморского флота России и в первую горбольницу... Везут раненых оккупантов из Джанкоя,

– написали партизаны.

Впоследствии они подтвердили эту информацию. В телеграм-канале "Крымский ветер" также написали о скорых, которые едут по Севастополю.

Что известно о взрывах в оккупированном Джанкое