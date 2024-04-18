В общем, в течение минувших суток произошло 87 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Смотрите также Почти 1000 оккупантов и до 100 единиц техники: огромные потери врага 18 апреля

Какая ситуация на Востоке Украины

Враг атаковал возле Новосергиевки: смотрите на карте

Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Тернов: смотрите на карте

Россия хотела улучшить тактическое положение возле Часового Яра: смотрите на карте

Возле Семеновки были бои: смотрите на карте

Враг продолжает штурмовать район Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Силы обороны отбили штурмы оккупантов возле Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.