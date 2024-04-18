В общем, в течение минувших суток произошло 87 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Смотрите также Почти 1000 оккупантов и до 100 единиц техники: огромные потери врага 18 апреля

Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергиевка Харьковской области.

Враг атаковал возле Новосергиевки: смотрите на карте

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Россия хотела улучшить тактическое положение возле Часового Яра: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

Возле Семеновки были бои: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Враг продолжает штурмовать район Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Ореховском направлении оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны отбили штурмы оккупантов возле Старомайорского: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские захватчики совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.