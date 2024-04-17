В общем, враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Самой тяжелой остается ситуация на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлении.

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Ситуация на Востоке

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление до сих пор напряженное: смотрите на карте

Россияне давят на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Бои на Юге

Бои возле Роботино: смотрите на карте

Обстановка на Севере

Потери россиян

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктах управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.