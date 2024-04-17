В общем, враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Самой тяжелой остается ситуация на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлении.

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Ситуация на Востоке

Купянское направление. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Лиманское направление. Враг 9 раз атаковал позиции защитников в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

Бахмутское направление. ВСУ отражено 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление. Нашими защитниками отражено 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

Авдеевское направление до сих пор напряженное: смотрите на карте

Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне давят на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Бои на Юге

Ореховское направление. Враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Бои возле Роботино: смотрите на карте

Херсонское направление. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Обстановка на Севере

Волынское и Полесское направления. Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Северский и Слобожанский направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Потери россиян

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктах управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.