Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що у ворога були сформовані сили для наступу. Росія вже розвернула в напрямку цих чотирьох міст свою армію, але перепоною став Часів Яр.

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Наслідки втрати Часового Яру

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що основною перешкодою для окупантів є Часів Яр, адже це місто утримує всю лінію фронту.

Якщо залишити Часів Яр, то фронт посиплеться до рівня агломерацій Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Є серйозна необхідність утримувати його. У нас з'явилось дуже багато FPV-дронів, але зі снарядами велика проблема,

– сказав Світан.

Висота Часового Яру утримувалась завдяки достатній кількості боєприпасів. Артилерія 155 калібру, яка є в України, за словами військового експерта, працює на 7 – 8 кілометрів дальше ніж російська САУ 152 калібру.

Ситуація у місті Часів Яр: дивіться на карті

Завдяки цій перевазі у дальності, ми виграємо будь-яку контрбатарейну боротьбу з росіянами. Якщо ж не буде боєприпасів, то нам доведеться залишати Часів Яр. Тоді росіяни будуть вздовж чотирьох міст: Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ,

– підкреслив Роман Світан.

У цих містах мешкають сотні тисяч мирних громадян, яких доведеться евакуювати. Росіяни, використовуючи артилерією, можуть зробити з цими містами те, що вони зробили з Авдіївкою, Мар'їнкою та Бахмутом.

Я думаю, що ми докладемо максимум зусиль, щоб Часів Яр залишився в України. Механізм для цього є, але не вистачає боєприпасів,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

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