Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що у ворога були сформовані сили для наступу. Росія вже розвернула в напрямку цих чотирьох міст свою армію, але перепоною став Часів Яр.
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Наслідки втрати Часового Яру
Полковник запасу ЗСУ наголосив, що основною перешкодою для окупантів є Часів Яр, адже це місто утримує всю лінію фронту.
Якщо залишити Часів Яр, то фронт посиплеться до рівня агломерацій Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Є серйозна необхідність утримувати його. У нас з'явилось дуже багато FPV-дронів, але зі снарядами велика проблема,
– сказав Світан.
Висота Часового Яру утримувалась завдяки достатній кількості боєприпасів. Артилерія 155 калібру, яка є в України, за словами військового експерта, працює на 7 – 8 кілометрів дальше ніж російська САУ 152 калібру.
Ситуація у місті Часів Яр: дивіться на карті
Завдяки цій перевазі у дальності, ми виграємо будь-яку контрбатарейну боротьбу з росіянами. Якщо ж не буде боєприпасів, то нам доведеться залишати Часів Яр. Тоді росіяни будуть вздовж чотирьох міст: Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ,
– підкреслив Роман Світан.
У цих містах мешкають сотні тисяч мирних громадян, яких доведеться евакуювати. Росіяни, використовуючи артилерією, можуть зробити з цими містами те, що вони зробили з Авдіївкою, Мар'їнкою та Бахмутом.
Я думаю, що ми докладемо максимум зусиль, щоб Часів Яр залишився в України. Механізм для цього є, але не вистачає боєприпасів,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Ситуація на фронті: основне
- Українські військові продовжують сміливо захищати Україну від навали окупантів. Росія для обстрілів використовує реактивні системи залпового вогню по позиціях наших військ та мирним населеним пунктам. Найскладніша ситуація залишається на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Ситуація на фронті подекуди критична. Зокрема навколо Роботиного та Авдіївський напрямок, де російські війська намагаються просунутися вперед.
- Ситуація на Східному фронті дуже напружена через наступ російських військ у напрямку Часів Яру. Олександр Сирський визнав цей район найскладнішим на фронті.