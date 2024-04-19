Однак вже на червень або початок липня ворог може розпочати каталізацію наступу на Часів Яр. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
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"Зараз наші Сили оборони там докладають титанічних зусиль, щоб стримувати російських окупантів. Але це ще не каталізація наступу. Це буде трохи пізніше. У них таке ж завдання. Це дійсно важливий об'єкт. Це панівна висота в регіоні. Відкривається шлях на Костянтинівку, а також на Слов'янсько-Краматорську агломерацію", – пояснив він.
Від чого залежить просування ворога
Олександр Коваленко зазначив, що наступ на Часів Яр для окупантів не буде легким. Там велика кількість населених пунктів, сіл, не найкращий для їхнього просування ландшафт та рельєф.
З іншого боку, на ситуацію значно впливатиме допомога від західних союзників. Наприклад, ситуація в Авдіївці була б зовсім іншою, якби Україна мала достатньо боєприпасів, артилерії, ППО і так далі.
Це саме стосується і Часового Яру. Особливо з урахуванням, що це панівна висота. Артилерія там відіграє найважливішу роль. Хоча важливий елемент протиповітряної оборони. Бо Часів Яр, цей укріпрайон постійним атакують КАБами,
– підкреслив військовий оглядач.
Ситуація у місті Часів Яр: дивіться на карті
Часів Яр: останні новини
- Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що росіяни зосередились на наступі на Часів Яр, щоб захопити його. Місто добре укріплене, це панівна висота, тому росіяни з усіх сил намагаються просуватися.
- З Часового Яру ворог може розгорнути плацдарм для подальшого наступу. Тоді під небезпекою опиняться великі міста: Слов'янськ, Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка.
- Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів, що ворог просувається на північ від Іванівського, зосередившись на селищі Богданівка. У Богданівці росіяни зуміли закріпитися і підтягують туди свої резерви для подальшого просування на Часів Яр. Натомість Іванівське наразі залишається під контролем українських захисників. На його думку, у росіян є чергова політична мета – захопити Часів Яр до 9 травня.