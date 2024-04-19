Однако уже в июне или начале июля враг может начать катализацию наступления на Часов Яр. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

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"Сейчас наши Силы обороны там прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать российских оккупантов. Но это еще не катализация наступления. Это будет чуть позже. У них такая же задача. Это действительно важный объект. Это господствующая высота в регионе. Открывается путь на Константиновку, а также на Славянско-Краматорскую агломерацию", – объяснил он.

От чего зависит продвижение врага

Александр Коваленко отметил, что наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким. Там большое количество населенных пунктов, сел, не лучший для их продвижения ландшафт и рельеф.

С другой стороны, на ситуацию значительно будет влиять помощь от западных союзников. Например, ситуация в Авдеевке была бы совсем другой, если бы Украина имела достаточно боеприпасов, артиллерии, ПВО и так далее.

Это же касается и Часового Яра. Особенно с учетом, что это господствующая высота. Артиллерия там играет важнейшую роль. Хотя важный элемент противовоздушной обороны. Потому что Часов Яр, этот укрепрайон постоянно атакуют КАБами,

– подчеркнул военный обозреватель.

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