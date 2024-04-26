Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що здатність України захищатися від російських атак і спроби наступу значною мірою залежить від військової допомоги США. Втім, багато чого залежить і від самих військових, тому триває формування різних підрозділів.

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В ISW проаналізували, як вплине допомога США

Військова допомога від США наразі прямує до України. Аналітики ISW також зауважують, що Україна активно розвиває власний оборонно-промисловий потенціал, щоб мати змогу задовольнити потреби армії, якщо іноземна військова допомога скорочуватиметься.

Поки військова допомога від США не надійшла в Україну, Росія може скористатися можливістю досягти певного успіху на полі бою. В ISW припускають, що поки не надійшла техніка та зброя від США, російські військові можуть посилити атаки на деяких ділянках фронту. Однак російські сили навряд чи зможуть досягти успіху й скористатися "вікном можливостей".

Водночас ситуація на полі бою залежить не лише від техніки, а й від військових. Говорячи про мобілізацію, аналітики стверджують, що успіх контрнаступальних дій також залежить й від залучення нової живої сили, а не лише надходження техніки та боєприпасів від партнерів.

США готують найбільший пакет допомоги

24 квітня Джо Байден підписав довгоочікуваний законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів на допомогу Україні. Нині в США готують найбільший пакет підтримки на суму близько 6 мільярдів доларів.

Як пишуть у ЗМІ, цей пакет військової допомоги від США включатиме системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря – повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Однак у ЗМІ зазначають, що обладнання доведеться почекати, адже гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не залучає із поточних запасів США.