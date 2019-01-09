Климкин рассказал, что готовит ЕС для России за агрессию на Азове

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили Европейскому союзу, что "символические санкции" ограничения против России за ее агрессию в Керченском проливе не имеют смысла. Поэтому сейчас в ЕС обсуждают возможность введения новых "настоящих" антироссийских санкций.

Об этом он сказал во время своего выступления в рамках открытия выставки копий старинных карт Украины.

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Министр отметил, что сейчас обсуждается как реакция на уровне всего ЕС, так и национальные мероприятия. Климкин отметил, что передал европейской стороне позицию Украины относительно "символических санкций".

Нам не нужно, чтобы мы определили какой-то короткий перечень тех, кто руководил этой операцией, затем чтобы мы их поставили под санкции и сказали: вот это санкции, которые применяются против России. Нам нужно, чтобы санкции против России были именно действенными,

– сказал он.

Глава МИД добавил, что среди основных идей – дополнительные санкции в отношении российских портов и российских судов.

"То есть процесс еще обсуждается. Он не будет очень быстрым, но лучше чтобы он был настоящим, с настоящими санкциями", – подчеркнул министр.

Также он отметил, что некоторые из возможных мер будут "включены в другие пакеты".

Мы это тоже знаем, но обо всем я не могу говорить заранее перед тем, как наши партнеры это обнародуют,

– добавил Климкин.

К слову, недавно глава МИД Украины заявил, что вопрос освобождения захваченных украинских моряков для Кремля – ​​это технологическая игра на фоне предстоящих выборов в Украине. В ней Кремль захочет задействовать не только моряков, но и других незаконно заключенных украинцев.

Что произошло в Керченском проливе?​

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.