"Путін вбиває": українці у Лондоні нагадали британцям про війну, є фото

Українські активісти, які живуть у Британії, увечері 9 січня провели у центрі Лондона акцію протесту проти агресії Росії. Акція відбулась навпроти будинку прем'єра Великої Британії Терези Мей.

Про це повідомляє "Громадське".

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Видання зазначає, що завдяки акції активісти хотіли привернути увагу британців до дій Росії щодо України.

Британці не знають, що в Україні іде війна. Тому що газети про це вже не пишуть, Україна вийшла з новин дуже давно, тому це єдиний спосіб нагадати - вийти на мирний протест і розказувати людям, що відбувається в Україні,

– розповіла лідер "Євромайдан. Лондон" Наталя Равлюк.

Так, акції в урядовому кварталі Лондона українці проводять з початку агресії РФ в Азовському морі.

"Упродовж дії воєнного стану виходили на мирні мітинги щодня. Після закінчення – раз на тиждень", – кажуть активісти.

При цьому учасники акції зазначають, що реакцією влади країни задоволені.

Після того, як ми вийшли, британський корабель прибув до Одеси для підтримки. Не знаю, чи ми його наколядували, чи так співпало, але нас тут чують і бачать,

– розповіла учасниця акції.

Активісти наполягають на більших санкціях проти РФ та підтримці України.

"Ми завжди говоримо в своїх зверненнях про відключення SWIFT, замороження активів російських олігархів, які близькі до Путіна, про надання військової допомоги Україні, оскільки Британія є підписантом Будапештського меморандуму", – підкреслила Равлюк.



Українці у Лондоні вийшли на акцію протесту/ Джерело: hromadske.ua



Таким чином українці хочуть нагадати британцям про війну/ Джерело: hromadske.ua



Такі акції від часу агресії РФ на Азові відбуваються регулярно/ Джерело: hromadske.ua



На акцію активісти взяли із собою плакати, на яких серед іншого написано: "Путін, забирайся", "Путін вбиває", "Збережіть Україну від Путіна".

Видання зазначає, що українці в Британції готують лист-звернення до Терези Мей про необхідність надання допомоги Україні та сприянню звільнення полонених українців.

Нагадаємо,17 грудня до Чорного моря увійшов корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. У середу, 19 грудня, корабель пришвартувався в Одесі – він пробуде там кілька днів. Візит корабля відбувається в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.

Окрім того, результатом двосторонніх перемовин між Британією і Україною стала домовленість про спільні дії в реформуванні ЗСУ та ВМС – перші британські військовослужбовці прибудуть до України вже в січні. Виконання низки завдань у межах попередніх домовленостей між країнами пришвидшили через агресивні дії Росії щодо України.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.