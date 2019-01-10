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      "Путин убивает": украинцы в Лондоне напомнили британцам о войне, есть фото

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      В центре Лондона украинцы провели акцию против агрессии РФ
      В центре Лондона украинцы провели акцию против агрессии РФ / Фото: Громадское

      Украинские активисты, живущие в Британии, вечером 9 января провели в центре Лондона акцию протеста против агрессии России. Акция состоялась напротив дома премьера Великобритании Терезы Мэй.

      Об этом сообщает "Громадское".

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      Издание отмечает, что благодаря акции активисты хотели привлечь внимание британцев к действиям России в отношении Украины.

      Британцы не знают, что в Украине идет война. Потому что газеты об этом уже не пишут, Украина вышла из новостей очень давно, поэтому это единственный способ напомнить – выйти на мирный протест и рассказывать людям, что происходит в Украине,
      – рассказала лидер "Евромайдан. Лондон" Наталья Равлюк.

      Так, акции в правительственном квартале Лондона украинцы проводят с начала агрессии РФ в Азовском море.

      "В течение действия военного положения выходили на мирные митинги ежедневно. После окончания – раз в неделю", – говорят активисты.

      При этом участники акции отмечают, что реакцией власти страны довольны.

      После того, как мы вышли, британский корабль прибыл в Одессу для поддержки. Не знаю, мы его наколядовали, или так совпало, но нас здесь слышат и видят,
      – рассказала участница акции.

      Активисты настаивают на больших санкциях против РФ и поддержке Украины.

      "Мы всегда говорим в своих обращениях об отключении SWIFT, замораживании активов российских олигархов, которые близки к Путину, о предоставлении военной помощи Украине, поскольку Британия является подписантом Будапештского меморандума", – подчеркнула Равлюк.

      Українці у Лондоні акція протесту
      Украинцы в Лондоне вышли на акцию протеста/ Источник: hromadske.ua

      Українці Лондон акція проетсту
      Таким образом украинцы хотят напомнить британцам о войне/ Источник: hromadske.ua​

      Українці і Лондоні
      Такие акции со времени агрессии РФ на Азове происходят регулярно/ Источник: hromadske.ua

      На акцию активисты взяли с собой плакаты, на которых среди прочего написано: "Путин, убирайся", "Путин убивает", "Сохраните Украину от Путина".

      Издание отмечает, что украинцы В Британции готовят письмо-обращение к Терезе Мэй о необходимости оказания помощи Украине и содействии освобождению пленных украинцев.

      Напомним, 17 декабря в Черное море вошел корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании. В среду, 19 декабря, корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней. Визит корабля происходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

      Кроме того, результатом двусторонних переговоров между Британией и Украиной стала договоренность о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Великобритания Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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