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      Рішення по "Новачку": РФ робить вигляд, що не має жодного стосунку до хімзброї

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      Будівля ОЗХЗ
      Будівля ОЗХЗ / Фото з вільних джерел

      Росія відмовляється асоціювати себе з рішенням Виконавчого ради ОЗХЗ про внесення речовини "Новачок" до переліку Конвенції про заборону хімічної зброї.

      Про це інформує ТАСС.

      Читайте також: Отруєння у Солсбері : відома подальша доля будинку Скрипалів

      Російська сторона висловила цілу низку серйозних зауважень щодо пропозиції і не стала асоціювати себе з рішенням Виконради, відзначили в місії.

      Це формулювання іноді використовується в Генасамблеї ООН при схвалення її резолюцій. Наполягли на тому, щоб позиція Росії була відображена в підсумковій доповіді,
      –  звернули увагу в постпредстві.

      Зазначимо, що два токсичні елементи, включно з речовиною "Новачок", застосованою під час нападу у Солсбері, внесуть до переліку Конвенції про заборону хімічної зброї. Так, 14 членів виконавчої ради схвалили відповідну пропозицію, ініційовану Сполученими Штатами Америки, Канадою та Нідерландами.

      Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Що таке "Новачок"? Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.

      Вони були розроблені в СРСР в Державному союзному Науково-дослідному інституті органічної хімії і технології, розташованому в Москві. Програма створення цих отруйних речовин мала назву "Фоліант".

      Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч. Ураження від цієї речовини – практично невиліковне.

      Теги: Новини Росії Зброя Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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