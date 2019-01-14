Рішення по "Новачку": РФ робить вигляд, що не має жодного стосунку до хімзброї

Росія відмовляється асоціювати себе з рішенням Виконавчого ради ОЗХЗ про внесення речовини "Новачок" до переліку Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це інформує ТАСС.

Читайте також: Отруєння у Солсбері : відома подальша доля будинку Скрипалів

Російська сторона висловила цілу низку серйозних зауважень щодо пропозиції і не стала асоціювати себе з рішенням Виконради, відзначили в місії.

Це формулювання іноді використовується в Генасамблеї ООН при схвалення її резолюцій. Наполягли на тому, щоб позиція Росії була відображена в підсумковій доповіді,

– звернули увагу в постпредстві.

Зазначимо, що два токсичні елементи, включно з речовиною "Новачок", застосованою під час нападу у Солсбері, внесуть до переліку Конвенції про заборону хімічної зброї. Так, 14 членів виконавчої ради схвалили відповідну пропозицію, ініційовану Сполученими Штатами Америки, Канадою та Нідерландами.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

Що таке "Новачок"? Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.



Вони були розроблені в СРСР в Державному союзному Науково-дослідному інституті органічної хімії і технології, розташованому в Москві. Програма створення цих отруйних речовин мала назву "Фоліант".



Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч. Ураження від цієї речовини – практично невиліковне.