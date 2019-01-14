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      "Новачок" внесуть до переліку заборонених речовин

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      ОЗХЗ ухвалили пропозицію щодо заборони "Новачка"
      ОЗХЗ ухвалили пропозицію щодо заборони "Новачка" / Фото з відкритих джерел

      Два токсичні елементи, включно з речовиною "Новачок", застосованою під час нападу у Солсбері, внесуть до переліку Конвенції про заборону хімічної зброї.

      Про це повідомило видання Teletrader.

      Читайте також: Отруєння у Солсбері : відома подальша доля будинку Скрипалів

      Зазначається, що 14 членів виконавчої ради схвалили відповідну пропозицію, ініційовану Сполученими Штатами Америки, Канадою та Нідерландами. Згідно з ним, дві групи високотоксичних сполук, куди входить речовина, використана в Солсбері, включать в додаток до Конвенції із заборони хімічної зброї.

      Сьогодні на засіданні виконавчої ради ОЗХЗ консенсусом було ухвалено спільну пропозицію Канади, США та Нідерландів. Це перший крок на шляху занесення "Новачка", який було застосовано у випадку зі Скрипалем, до списку заборонених хімічних речовин Конвенції про заборону хімічної зброї,
      – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

      Представник Канади Нольке зауважила, що Росія відсторонилася від консенсусу, але не змогла йому перешкоджати.

      Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      ОТРУЄННЯ СКРИПАЛІВ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини політики Зброя Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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