"Новачок" внесуть до переліку заборонених речовин

Два токсичні елементи, включно з речовиною "Новачок", застосованою під час нападу у Солсбері, внесуть до переліку Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це повідомило видання Teletrader.

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Зазначається, що 14 членів виконавчої ради схвалили відповідну пропозицію, ініційовану Сполученими Штатами Америки, Канадою та Нідерландами. Згідно з ним, дві групи високотоксичних сполук, куди входить речовина, використана в Солсбері, включать в додаток до Конвенції із заборони хімічної зброї.

Сьогодні на засіданні виконавчої ради ОЗХЗ консенсусом було ухвалено спільну пропозицію Канади, США та Нідерландів. Це перший крок на шляху занесення "Новачка", який було застосовано у випадку зі Скрипалем, до списку заборонених хімічних речовин Конвенції про заборону хімічної зброї,

– йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Today during the Executive Council meeting @OPCW the Joint Proposal by Canada, the US and the NL has been adopted by consensus. This is the first step on the way to put Novichok used in the #Skripal case on the list of prohibited chemicals of the Chemical Weapons Convention. — Dutch Ministry of Foreign Affairs (@DutchMFA) 14 січня 2019 р.

Представник Канади Нольке зауважила, що Росія відсторонилася від консенсусу, але не змогла йому перешкоджати.

Today @OPCW Executive Council agreed a #Canada-US-NL proposal to add two families of highly toxic chemicals (incl the agent used in #Salisbury) to the #ChemicalWeaponsConvention Annex. Russia dissociated itself from consensus but did not break. Thanks to all states who supported! pic.twitter.com/oWD8754WqG — Sabine Nolke (@SabineNolke) 14 січня 2019 р.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).