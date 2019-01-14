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      "Новичок" внесут в перечень запрещенных веществ

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      ОЗХЗ приняли предложение о запрете "Новичка"
      ОЗХЗ приняли предложение о запрете "Новичка" / Фото из открытых источников

      Два токсичных элемента, включая вещество "Новичок", примененное во время нападения в Солсбери, внесут в перечень Конвенции о запрете химического оружия.

      Об этом сообщило издание Teletrader.

      Читайте также: Отравление в Солсбери : известна дальнейшая судьба дома Скрипалей

      Отмечается, что 14 членов исполнительного совета одобрили соответствующее предложение, инициированное Соединенными Штатами Америки, Канадой и Нидерландами. Согласно ему, две группы высокотоксичных соединений, куда входит вещество, использованное в Солсбери, включат в дополнение к Конвенции по запрещению химического оружия.

      Сегодня на заседании исполнительного совета ОЗХЗ консенсусом было принято совместное предложение Канады, США и Нидерландов. Это первый шаг на пути внесения "Новичка", который был применен в случае со Скрипалем, в список запрещенных химических веществ Конвенции о запрещении химического оружия,
      – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

      Представитель Канады Нольке отметила, что Россия отстранилась от консенсуса, но не смогла ему препятствовать.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Оружие
      Источник: 24 Канал
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