"Новичок" внесут в перечень запрещенных веществ

Два токсичных элемента, включая вещество "Новичок", примененное во время нападения в Солсбери, внесут в перечень Конвенции о запрете химического оружия.

Об этом сообщило издание Teletrader.

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Отмечается, что 14 членов исполнительного совета одобрили соответствующее предложение, инициированное Соединенными Штатами Америки, Канадой и Нидерландами. Согласно ему, две группы высокотоксичных соединений, куда входит вещество, использованное в Солсбери, включат в дополнение к Конвенции по запрещению химического оружия.

Сегодня на заседании исполнительного совета ОЗХЗ консенсусом было принято совместное предложение Канады, США и Нидерландов. Это первый шаг на пути внесения "Новичка", который был применен в случае со Скрипалем, в список запрещенных химических веществ Конвенции о запрещении химического оружия,

– говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Today during the Executive Council meeting @OPCW the Joint Proposal by Canada, the US and the NL has been adopted by consensus. This is the first step on the way to put Novichok used in the #Skripal case on the list of prohibited chemicals of the Chemical Weapons Convention. — Dutch Ministry of Foreign Affairs (@DutchMFA) 14 січня 2019 р.

Представитель Канады Нольке отметила, что Россия отстранилась от консенсуса, но не смогла ему препятствовать.

Today @OPCW Executive Council agreed a #Canada-US-NL proposal to add two families of highly toxic chemicals (incl the agent used in #Salisbury) to the #ChemicalWeaponsConvention Annex. Russia dissociated itself from consensus but did not break. Thanks to all states who supported! pic.twitter.com/oWD8754WqG — Sabine Nolke (@SabineNolke) 14 січня 2019 р.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).