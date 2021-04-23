Чехия и Россия оставят в посольствах лишь по 7 дипломатов
Чехия и Россия согласовали общее количество работников диппредставительств, которые должны остаться в столицах. Дипломатов в целом будет по 7.
Источник:МЗС Чехии
Российская сторона решила ограничить количество российских работников посольства и "Чешского дома" в Москве в соответствии с количеством чешских работников в посольстве России в Праге.
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Позиция МИД Чехии
В чешском МИД утверждают, что эти работники в Москве выполняли служебную деятельность и не принимали участия в непосредственном выполнении дипломатических и консульских функций. Однако это создает трудности, поэтому министерство вынуждено включить факт сокращения в будущие переговоры о численности персонала в обоих посольствах.
Кроме того, СМИ писали, что в посольстве Чехии и "Чешском доме" работают около 110 россиян, а в российском посольстве в Праге – около 20 чехов.
Сколько дипломатов остаются
В посольствах Москвы и Праги останется:
- по 7 дипломатов,
- 25 технических работников,
- 19 административно-технических работников.
Что этому предшествовало
- В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеров российской разведки.
- Подозревают, что они причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.
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