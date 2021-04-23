Чехия и Россия согласовали общее количество работников диппредставительств, которые должны остаться в столицах. Дипломатов в целом будет по 7.

Российская сторона решила ограничить количество российских работников посольства и "Чешского дома" в Москве в соответствии с количеством чешских работников в посольстве России в Праге.

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Позиция МИД Чехии

В чешском МИД утверждают, что эти работники в Москве выполняли служебную деятельность и не принимали участия в непосредственном выполнении дипломатических и консульских функций. Однако это создает трудности, поэтому министерство вынуждено включить факт сокращения в будущие переговоры о численности персонала в обоих посольствах.

Кроме того, СМИ писали, что в посольстве Чехии и "Чешском доме" работают около 110 россиян, а в российском посольстве в Праге – около 20 чехов.

Сколько дипломатов остаются

В посольствах Москвы и Праги останется:

по 7 дипломатов,

25 технических работников,

19 административно-технических работников.

Что этому предшествовало