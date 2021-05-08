Прем'єр Чехії Андрій Бабіш попросив очільників інших країн ЄС розглянути питання про вислання принаймні одного російського дипломата. За словами чеського прем'єра, таким чином європейські країни висловлять солідарність з Чехією.

Таку заяву Бабіш зробив перед журналістами після прибуття на неформальну зустріч президентів та прем'єр-міністрів ЄС в Португалії.

Важливо Росія була готова до обвинувачень Чехії щодо вибухів у Врбетіце

Водночас прем'єр Чехії вже обговорив це питання з лідерами країн-членів ЄС. Сталося це у п'ятницю, 7 квітня. Як сказав Бабіш, тоді щодо цього питання йшли відносно довгі дебати, під час яких, наприклад, виступали президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Оскільки це неформальний саміт, письмових висновків не зробили. Ширше обговорення відносин з Росією очікується на саміті Європейської Ради вже наприкінці травня. Натомість Бабіш закликав Європейську Раду на своєму наступному засіданні засудити напад на Врбетіце.

Ми завжди повинні сприймати, що коли на одну державу-член нападають, це насправді напад на всіх. Я також попросив їх розглянути питання про вислання принаймні одного дипломата. На наступному саміті ми побачимо, якою буде реакція,

– сказав прем'єр-міністр.

Зверніть увагу! Раніше деякі країни, такі як Словаччина та країни Балтії, висловили солідарність з Чехією, а також вислали російських дипломатів. Тоді віцепрем'єр-міністр Ян Гамачек заявив по чеському телебаченню, що очікує подібних кроків і від інших країн, згадавши, наприклад, Велику Британію чи Німеччину.

Що цьому передувало