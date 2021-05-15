Еще один шаг к эскалации – ЕС резко отреагировал на список России с "недружественными" странами
Накануне Россия утвердила список "недружественных государств", в который вошли Чехия и США. В Евросоюзе заявили, что такой поступок подрывает дипломатические отношения.
Источник:твитер Шарля Мишеля
Соответствующее заявление опубликовал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он также назвал это эскалацией.
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Реакция Евросоюза на список "недружественных государств" России
Решение российского правительства создать список "недружественных государств", является еще одним шагом эскалации и подрывает дипломатические отношения,
– заявил Шарль Мишель.
Также он добавил, что усилия разделить Евросоюз бесполезны. ЕС полностью солидарен с Чехией.
"Мы призываем Россию полностью соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях", – призвал глава Евросовета.
Что этому предшествовало
- Соответствующий список "недружественных стран" Кремль по указу Владимира Путина начал формировать еще в конце апреля 2021 года.
- Перед тем 15 апреля США ввели санкции против России. В рамках санкций США выслали 10 российских дипломатов из Вашингтона. Причина – в личном составе миссии есть представители российских спецслужб.
- 17 апреля Чехия заявила о выдворении 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- Это стало причиной дипломатических скандалов по выдворению дипломатов во многих странах. Подробнее читайте по ссылке.
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