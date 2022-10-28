Согласно согласованным в ЕС санкциям, закупка нефти из России по ценам, превышающим установленный предел, должна прекратиться 5 декабря, а импорт нефтепродуктов – 5 февраля. Однако, как сообщил министр иностранных дел Эстонии, страна планирует упразднить февральский дедлайн, прекратив весь импорт в декабре.

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Мы видели, что Европейский Союз установил постепенный переходный период для санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, истекающий в феврале следующего года. И мы видели, что из-за географического положения Эстонии – вблизи Россия и наши порты – транзит все еще продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что его нужно быстро прекратить.

– сказал Рейнсалу.

Сейчас правительство должно принять официальный указ, чтобы постановление вступило в действие. Тогда после 5 декабря весь импорт нефти и нефтепродуктов из России будет запрещен.

Учитывая, что Рийгикогу (законодательный орган Эстонской республики – 24 канал) признал режим Путина террористическим и война вступила в новую, более кровавую фазу, на прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принят и официальный указ. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен,

– добавил министр.

Рейнсалу сообщал также, что направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательное и всестороннее применение энергетических санкций против российского газа и нефти.



Напомним, ранее мы сообщали, как цены на горючее изменятся после введения эмбарго на российскую нефть.

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