Естонія припинить імпорт російської нафти

Згідно з погодженими у ЄС санкціями, закупівля нафти з Росії за цінами, що перевищують встановлену межу, має припинитися 5 грудня, а імпорт нафтопродуктів – 5 лютого. Проте, як повідомив міністр закордонних справ Естонії, країна планує скасувати лютневий дедлайн, припинивши весь імпорт у грудні.

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Ми бачили, що Європейський Союз встановив поступовий перехідний період для санкцій на імпорт і транзит російської сирої нафти і нафтопродуктів, який закінчується в лютому наступного року. І ми бачили, що через географічне розташування Естонії – поблизу Росія і наші порти – транзит все ще триває. Позиція Естонії завжди полягала в тому, що його потрібно швидко припинити,

– сказав Рейнсалу.

Зараз уряд має прийняти офіційний указ, щоб постанова вступила в дію. Тоді після 5 грудня весь імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії буде заборонений.

Враховуючи те, що Рійгікогу (законодавчий орган Естонської республіки – 24 канал) визнав режим Путіна терористичним і війна вступила в нову, більш криваву фазу, минулого тижня уряд прийняв принципове рішення, і я сподіваюся, що буде прийнято і офіційний указ. Це означає скорочення перехідного період: з 5 грудня транзит російської нафти і нафтопродуктів в Естонії повинен бути повністю припинений,

– додав міністр.

Рейнсалу повідомляв також, що спрямував до Європейської комісії пропозицію про введення нового пакету санкцій і невідкладне і всебічне застосування енергетичних санкцій проти російського газу й нафти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як ціни на пальне зміняться після введення ембарго на російську нафту.

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