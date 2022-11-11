Аналітики пояснили, що замороження конфлікту на зимовий період піде лише на користь росіянам. Це допоможе їм не лише закріпитися, а й вільно продовжувати геноцид проти українців на окупованих територіях.

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Аналітики прямо назвали дії росіян геноцидом українців

В Інституті вивчення війни написали, що на окупованих територіях російські сили проводять кампанію геноциду, яка спрямована на "викорінення української ідентичності".

Припинення вогню на зимовий час піде лише на користь російським силам, які скористаються цією можливістю, щоб зміцнити свою слабку оборону та продовжити свою кампанію геноциду, спрямовану на викорінення української ідентичності в окупованих частинах України,

– мовиться у повідомленні.

Директор Інституту світової політики Євген Магда уточнив, що геноцид, спрямований на викорінення ідентичності певного народу, називається етноцидом.

Що таке етноцид Це різновид етнонаціональної політики, спрямованої на знищення ідентичності й культури конкретного народу. Це складова геноциду, проте є відмінність. Геноцид – це лише про фізичний спосіб винищення людей, належних до етносу. Натомість в етноцид входять комплекс заходів, які руйнують системні зв'язки всередині народу, підштовхуючи його представників перейти в іншу етнічну якість.



Мета етноциду – знищення основних ознак етносу, таких як: етнічної території, мови, культури, історичної пам'яті, самосвідомості. До слова, під час етноциду найбільше зусиль окупанти докладають для знищення національних мов. Існує навіть окреме поняття, як лінгвоцид .

Росіян неодноразово звинувачували у геноциді українців

Те, що росіяни – терористи, які у 21 столітті вчиняють справжній геноцид (а точніше етноцид) проти українців, неодноразово доводять дії самих окупантів. Українська сторона регулярно висвітлює воєнні злочини росіян та намагається відкрити світу справжнє обличчя Кремля.

Віцепрезидентка Італійської федерації з прав людини Гельсінського комітету Елеонорою Монджеллі підтвердила, що Росія вчиняє геноцид проти українців, намагаючись знищити національну ідентичність.

Ще у травні 2022 року New Lines Institute опублікували юридичний звіт, який підписали понад 30 провідних вчених-правознавців та експертів щодо геноциду. Вони визнали, що росіяни вчиняють геноцид на території України.

Натомість 9 жовтня у Конгрес США нарешті внесли законопроєкти про визнання Росії державою-терористом і про визнання дій країни-агресорки в Україні геноцидом.

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