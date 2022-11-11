Аналитики объяснили, что заморозка конфликта на зимний период пойдет только на пользу россиянам. Это поможет им не только закрепиться, но и свободно продолжать геноцид против украинцев на оккупированных территориях.

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Аналитики прямо назвали действия россиян геноцидом украинцев

В Институте изучения войны написали, что на оккупированных территориях российские силы проводят кампанию геноцида, направленную на "искоренение украинской идентичности".

Прекращение огня на зимнее время пойдет только на пользу российским силам, которые воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свою слабую оборону и продолжить свою кампанию геноцида, направленную на искоренение украинской идентичности в оккупированных частях Украины,

– говорится в сообщении.

Директор Института мировой политики Евгений Магда уточнил, что геноцид, направленный на искоренение идентичности определенного народа, называется этноцидом.

Что такое этноцид Это разновидность этнонациональной политики, направленной на уничтожение идентичности и культуры конкретного народа. Это составляющая геноцида, однако есть отличие. Геноцид – это лишь о физическом способе истребления людей, принадлежащих к этносу. А в этноцид входит комплекс мер, которые разрушают системные связи внутри народа, подталкивая его представителей перейти в другое этническое качество. Цель этноцида – уничтожение основных признаков этноса, таких как этнической территории, языка, культуры, исторической памяти, самосознания. К слову, во время этноцида больше усилий оккупанты прилагают для уничтожения национальных языков. Существует даже отдельное понятие как лингвоцид .

Россиян неоднократно обвиняли в геноциде украинцев

То, что россияне – террористы, которые в 21 веке совершают настоящий геноцид (а точнее этноцид) против украинцев, неоднократно доказывают действия самих оккупантов. Украинская сторона регулярно освещает военные преступления россиян и пытается открыть миру настоящее лицо Кремля.

Вице-президент Итальянской федерации по правам человека Хельсинкского комитета Элеонора Монджелли подтвердила, что Россия совершает геноцид против украинцев, пытаясь уничтожить национальную идентичность.

Еще в мае 2022 года New Lines Institute опубликовали юридический отчет, который подписали более 30 ведущих ученых-правоведов и экспертов по геноциду. Они признали, что россияне совершают геноцид на территории Украины.

9 октября в Конгресс США наконец-то внесли законопроекты о признании России государством-террористом и о признании действий страны-агрессора в Украине геноцидом.

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