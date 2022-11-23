Запаси смерті

Міноборони України 22 листопада назвало нові дані щодо наявних запасів ракет у рашистів. Станом на 18 листопада 2022 року в них залишалось 229 крилатих ракет "Калібр", 150 крилатих ракет повітряного базування Х-555, 132 крилаті ракети типу Х-101 та 119 балістичних ракет до ОТРК "Іскандер".

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Також 370 надзвукових крилатих ракет Х-22 / Х-32 до бомбардувальників Ту-22М3, аж 357 крилатих протикорабельних ракет Х-35 та 347 надзвукових П-800 (такі ракети орки "переробляли" для ударів по Одещині та Миколаївщині), 43 гіперзвукових ракети "Кинджал" та аж 6980 ракет до комплексів С-300.

Звідси випливають одразу декілька неприємних новин. В розпорядженні рашистів на зараз є 630 крилатих та балістичних ракет з дальністю стрільби понад 500 кілометрів, і цього вистачить ще мінімум на п'ять масованих обстрілів України (там, де в одному залпі під сотню крилатих ракет йде). Врешті щоб наробити біди 17 листопада 2022 року оркам вистачило "всього" 18 ракет типів Х-555 та Х-101.

Ще одна неприємна новина – санкції поки ніяк не "просадили" виробництво ракет в РФ. За даними нашого Міноборони, в 2022 році російський оборонно-промисловий комплекс виготовив 120 ракет "Калібр", 120 ракет Х-101, 48 балістичних ракет до ОТРК "Іскандер" та 16 гіперзвукових ракет "Кинджал". Загалом – майже 300 ракет, і це навіть вище за результат 2021 року (але далі варто зробити поправку, що РФ ще у березні 2022 року перейшла на виробництво ракет у три зміни).

Протягом кампанії ударів з 10 жовтня по 17 листопада росіяни відстріляли близько 330 ракет великої дальності й змогли цим досягти результату. Дослівно – "нема жодної ТЕЦ чи ГЕС, щоб не зазнала ушкоджень, а по деяких підстанціях били по декілька разів". Тому зараз Кремлю цілком може здаватись, що його тактика "ракетного терору" ще може здобути успіх. В цьому ракурсі військово-політичне керівництво РФ тут нагадує Фьодора Достоєвского (маловідомо, що цей персонаж був лудоманом, постійне бажання "відігратись" у якого було істинним приводом до творчості).

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Коли агресор "захекається"

Але в цій ситуації є і декілька "світлих" моментів, переваги від яких однак проявляться лише в середньостроковій перспективі. Наприклад, ракети типу Х-555 росіяни на заміну відстріляним не виготовляють (це – перероблена в "неядерну" версію та сама Х-55, які РФ отримала від України і які за радянських часів виготовлялись у Харкові).

Крилаті ракети повітряного базування Х-101 рашисти для ударів мусять буквально "накопичувати з коліс", статистичне співвідношення таке: на початок війни було лише 144 таких ракети, із яких відстріляли аж 132 і котрим на заміну виготовили 120 ракет. Тому так і виходить в росіян: під час ударів 10 жовтня біля Києва збили Х-101 виробництва другого кварталу 2022 року, а під час ударів 15 листопада – ракету Х-101 виробництва третього кварталу 2022 року.

За весь час війни рашисти відстріляли аж 250 ракет типу Х-22, 123 ракети типу П-800 та аж 504 ракети Х-35. І це в рази більше, аніж відомо про їх влучання. "Адаптовані" протикорабельні ракети в принципі погано влучають по наземних цілях (окрім деяких трагічних випадків). І схоже, через фіаско саме цього "ешелону" своїх ракет РФ і була вимушена просити "мопеди, що літають" в Ірану.

Ну і врешті – схоже, у російського оборонно-промислового комлексу є "стеля" щодо кількості, вище якої він не може "штампувати" крилаті та балістичні ракети великої дальності для ударів по Україні, хоч у чотири зміни працюй 48 годин на добу.

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Росіяни цьогоріч виготовили 240 крилатих ракет "Калібр" та Х-101, 48 балістичних ракет до "Іскандерів" і аж 350 протикорабельних ракет типу Х-35. Хоча здавалось би, флот НАТО окупантам в Криму поки що не загрожує. У випадку з протикорабельними крилатими ракетами електроніки та двигунів вистачило "по самі вінця", а от у випадку із Х-101 та "Калібрами" виготовили в рази менше, аніж відстріляли.

Але яка тут "технологічна" причина цієї "стелі", потрібно окремо з’ясовувати. Запасаймось терпінням та витривалістю, це все нам ще знадобиться.

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