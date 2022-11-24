Выбор – за США
Ведь наказание за преступления может оказаться другим. Элиты намекают, что они будут до конца бороться за российский режим. И потому сплотятся вокруг него.
Стоит внимания Пока в России будут радоваться своим "победам", мы уже будем под Москвой
Все равно это один из немногих случаев, где европейцы показали лидерство, и за это им настоящий респект. Это только начало, но очень достойное.
Европарламент поставил на России клеймо страны-террориста / Коллаж 24 канала
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Историческое решение Европарламента и как на него отреагировали в России
- 23 ноября Европарламент одобрил резолюцию, в которой признал Россию государством-спонсором терроризма.
- Кроме того, большинство парламентариев подтвердили, что страна-агрессор использует средства терроризма.
- В общей сложности документ поддержали 494 голосами. Примечательно, что в нем упомянули самые кровавые преступления российских оккупантов, совершенные после полномасштабного вторжения 24 февраля.
- Это и зверства в Буче и Изюме, и бомбардировки драмтеатра в Мариуполе, и атака вокзала в Краматорске, и так далее.
- Тем временем российские террористы уже отреагировали на решение Европарламента дикой выходкой.
- Так, основатель ЧВК "Вагнер", которая совершает военные преступления в Украине, Евгений Пригожин решил запугать европейское сообщество футляром от скрипки, в котором лежала кувалда с окровавленной рукояткой.
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