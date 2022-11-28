Про це написав військовий та кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Він опублікував два фото – з Бахмута та Прип'яті.

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"Помітив, що колеса огляду в Прип'яті й в Бахмуті абсолютно ідентичні. Тепер же армія Росії робить усе, щоб на цьому гіркі паралелі не закінчувались і методично перетворює ще один населений пункт України у місто-привид. Візуально, вже зараз знаходити відмінності все важче", – написав Стек.



Прип'ять та Бахмут / Колаж Левка Стека

Бої за Бахмут

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що ворог завдає найбільших вогневих атак по Бахмуту на Донеччині. Через погоду та мокрі ґрунти росіяни змінили тактику – замість застосування танків, бронетранспортерів чи бойових машин піхоти ворог формує менші групи й намагається підійти до позицій захисників.

Бахмут залишається епіцентром головної битви України, – зазначив Череватий.

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