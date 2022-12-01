Міф "русского міра" розсипався, як пісок

Бо розуміють, що їм стрілятимуть у спину. Скільки б російська пропаганда не брехала про 99% підтримки Росії в Херсоні та Мелітополі, а отакі зізнання показують реальну картину.

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Українська влада не боялася роздавати зброю територіальній обороні, бо ні в кого не було сумнівів, що українці захищатимуть свою землю.

А окупанти роздавати зброю бояться, бо знають, що стрілятимуть не в Збройні Сили України, а в них.

Царьов визнав, що українці на окупованих територіях не підтримують окупантів / Скриншот сторінки

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Що буде з лівобережжям Херсонщини

  • Українські воїни продовжують працювати над тим, аби повністю звільнити від окупації всю територію Херсонщини.
  • Наразі вони зосереджені на виснаженні військ росіян на лівому березі Дніпра шляхом нанесення ударів по їхній інфраструктурі високоточною зброєю.
  • Лише після цього можна буде починати контрнаступ суходолом на цій ділянці фронту.
  • Влада Херсонської області переконана, що повна деокупація регіону – лише питання часу.

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