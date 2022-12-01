Миф "русского мира" рассыпался, как песок
Так как понимают, что им будут стрелять в спину. Сколько бы российская пропаганда не лгала о 99% поддержки России в Херсоне и Мелитополе, а вот такие признания показывают реальную картину.
Важно Бахмут – это капкан для российских оккупантов, из которого не выбраться
Украинские власти не боялись раздавать оружие теробороне, потому что ни у кого не было сомнений, что украинцы будут защищать свою землю.
А оккупанты раздавать оружие боятся, потому что знают, что будут стрелять не в Вооруженные Силы Украины, а в них.
Царев признал, что украинцы на оккупированных территориях не поддерживают оккупантов / Скриншот страницы
О главном Не капитуляция: Путин определил себе новую цель войны с украинцами
Что будет с левобережьем Херсона
- Украинские воины продолжают работать над тем, чтобы полностью освободить от оккупации всю территорию Херсонщины.
- Они сосредоточены на истощении войск россиян на левом берегу Днепра путем нанесения ударов по их инфраструктуре высокоточным оружием.
- Только после этого можно будет начинать контрнаступление по суше на этом участке фронта.
- Власти Херсонской области убеждены, что полная деоккупация региона – только вопрос времени.
Актуальное – возвращение Херсона домой после 9 месяцев оккупации: смотрите видео