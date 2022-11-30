Коллаборанткой оказалась жительница Берислава. После оккупации города она отправилась на сотрудничество с местной оккупационной администрацией.

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За плечами женщины не одно преступление

Отметим, что изменница сотрудничала с захватчиками активно. В частности, она помогала оккупантам кратчайшими путями добраться до населенных пунктов Бериславского района, чтобы его захватить, а также способствовала "расквартированию" российских оккупационных подразделений в домах украинцев, которые находились на подконтрольной украинским властям территории.

Более того, она и сама предлагала использовать им три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия.

Еще одним преступлением, на которое женщина пошла сознательно и с пониманием последствий, была передача в созданную агрессором "военную комендатуру" списков участников АТО и других граждан, которые потенциально могли сопротивляться захватчикам.

Благодаря этому россияне знали, где совершить "облаву" и кого среди местных жителей "забрать на подвал", где требовали "признания" по сфабрикованным делам. А если украинцы отказывались брать на себя "вину" – пытали и угрожали убийством.

Хотела бежать за границу

Когда же воины Украины прогнали оккупантов из этих земель, преступница пыталась бежать за границу, однако "странно", что не на территорию России. Таким образом она надеялась избежать правосудия.

Однако и при бегстве она не переставала вредить Родине. Так, сотрудники СБУ установили ее местонахождение на территории Винницкой области и задержали вблизи одного из местных объектов критической инфраструктуры. Во время обыска у женщины был обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с оккупантами.

Следовательно, за все преступления следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Заметим, что деяния женщины по этой статье наказываются лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности.

Разоблачение врагов Украины: последние новости

28 ноября стражам порядка удалось задержать работников из херсонского СИЗО, которые перешли на сторону врага. Они выполняли преступные приказы захватчиков и пленили в СИЗО херсонских активистов, которых содержали в бесчеловечных условиях.

В тот же день стало известно, что СБУ обезвредила вражескую агентуру во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Два агента России наводили российские ракеты на социальные объекты, в частности, школы.

25 ноября правоохранители задержали также экс-работника МВД. Он работал на врага и собирал для него засекреченные данные о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины.

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