СБУ задержала двух вражеских агентов, "работавших" в Славянске

СБУ задержала еще двух агентов России во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Как известно, злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

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Они передавали агрессору локации социальных объектов, в частности общеобразовательных учебных заведений в Славянске. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления прицельных ракетных ударов по украинскому городу.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих российских агентов на попытке передачи разведывательной информации.

Корректировщиками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам РФ "народную милицию днр".

Коммуникацию поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот. Один из информаторов даже для конспирации назвал свой аккаунт женским именем. Свои текстовые "отчеты" дополняли фотоматериалами и подробным описанием.

Правоохранители провели обыски по местам нахождения обоих злоумышленников. Там были обнаружены мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами. В настоящее время фигурантам сообщили о подозрениях. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что нашли во время обысков / Фото СБУ

Задержали и учителя физики, сливавшего позиции войск ВСУ

Кроме того, в Офисе Генпрокурора сообщили, что правоохранители задержали учителя физики из Славянска, сливавшего позиции войск ВСУ. С марта по октябрь мужчина делал это с собственного аккаунта через мессенджер.

Задержан учитель физики / Фото Донецкая облпрокуратура

Информацию он также присылал в чат-бот так называемой "народной милиции днр". Жителя Славянска задержали без права внесения залога.

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