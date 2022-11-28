СБУ затримала двох ворожих агентів, які "працювали" у Слов'янську

СБУ затримала ще двох агентів Росії під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Як відомо, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

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Вони передавали агресору локації соціальних об'єктів, зокрема, загальноосвітніх навчальних закладів у Слов'янську. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох російських агентів на спробі передачі розвідувальної інформації.

Корегувальниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "народную милицию днр".

Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот. Один з інформаторів навіть для конспірації назвав свій акаунт жіночим ім'ям. Свої текстові "звіти" доповнювали фотоматеріалами і детальним описом.

Правоохоронці провели обшуки за місцями перебування обох зловмисників. Там було виявлено мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності. Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що знайшли під час обшуків / Фото СБУ

Затримали і вчителя фізики, який зливав позиції військ ЗСУ

Крім того, в Офісі Генпрокурора повідомили, що правоохоронці затримали вчителя фізики зі Слов'янська, який зливав позиції військ ЗСУ. З березня по жовтень чоловік робив це з власного акаунту через месенджер.

Затриманий вчитель фізики / Фото Донецька облпрокуратура

Інформацію він так само надсилав у чат-бот так званої "народної міліції днр". Наразі жителя Слов'янська затримали без права внесення застави.

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