СБУ затримала двох ворожих агентів, які "працювали" у Слов'янську
СБУ затримала ще двох агентів Росії під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Як відомо, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.
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Вони передавали агресору локації соціальних об'єктів, зокрема, загальноосвітніх навчальних закладів у Слов'янську. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.
Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох російських агентів на спробі передачі розвідувальної інформації.
Корегувальниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "народную милицию днр".
Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот. Один з інформаторів навіть для конспірації назвав свій акаунт жіночим ім'ям. Свої текстові "звіти" доповнювали фотоматеріалами і детальним описом.
Правоохоронці провели обшуки за місцями перебування обох зловмисників. Там було виявлено мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності. Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що знайшли під час обшуків / Фото СБУ
Затримали і вчителя фізики, який зливав позиції військ ЗСУ
Крім того, в Офісі Генпрокурора повідомили, що правоохоронці затримали вчителя фізики зі Слов'янська, який зливав позиції військ ЗСУ. З березня по жовтень чоловік робив це з власного акаунту через месенджер.
Затриманий вчитель фізики / Фото Донецька облпрокуратура
Інформацію він так само надсилав у чат-бот так званої "народної міліції днр". Наразі жителя Слов'янська затримали без права внесення застави.
СБУ провела обшуки в УПЦ МП
- Через прославляння "русского міра" Києво-Печерська лавра вляпалась у скандал. Служба безпеки України провела обшуки у приміщенні монастиря, а також у низці інших храмів УПЦ МП.
- Під час обшуків у Чернівцях СБУ заскочила секретаря єпархії УПЦ МП з оголеним хлопцем. Згодом виявилось, що це неповнолітній, який співає в місцевому хорі.
- Нагадаємо, що мовиться про скандал з молитвою в у Києво-Печерській лаврі. Тоді мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.
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