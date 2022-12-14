Росіяни намагаються оточити місто Бахмут, але поки не стоїться питання навіть пів кільця. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

Варто знати Місто незламності: чому битва за Бахмут є вирішальною для контролю України над Донбасом

У Бахмуті російська армія закінчиться

Наразі ворог продовжує свої спроби штурмувати місто з півночі та півдня, обходячи його. Хоча й у Бахмуті місцями вже можуть відбуватися міські бої.

Я думаю, що сьогодні це вже правильне визначення, що Бахмут може стати "Сталінградом" 21 століття. І саме тут закінчиться російська армія,

– заявив Олег Жданов.

Він пояснює, що там росіяни можуть вичерпати свої сили настільки, що навіть за допомогою найманців вже не зможуть проводити наступальні дії.

Російська армія закінчиться в Бахмуті: дивіться відео

Ситуація на інших напрямках

Водночас фахівець розповів, що на Авдіївському напрямку, який є другим пріоритетним для ворога після Бахмутського, для росіян невдачею закінчилися спроби штурму траси на північ від Авдіївки.

Уточнені позиції ворога на захід від Павлівки. Там бійці єгерської бригади стримують російські війська дуже й дуже добре. Тобто, наша оборона стоїть і не сходить з місця, ми відбиваємо всі атаки російських окупаційних військ,

– розповів військовий експерт.

Також Жданов відзначив, що на Запорізькому напрямку ЗСУ продовжують завдавати вогневого ураження військам противника в глибині їхніх позицій.

Що відомо про бої за Бахмут